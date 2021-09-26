بغداد وطهران تتفقان على أمر يخص الأصول الإيرانية المجمدة في العراق - عاجل

2021/09/26 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةاتفق وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبداللهيان" ونظیره العراقي "فؤاد حسين علي" متابعة قضیة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في العراق، مؤکدین علی ضرورة حل القضیة في أسرع وقت ممكن.

والتقى امير عبداللهيان، أمس السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيره العراقي لبحث العلاقات الثنائية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة لطهران، وزيارة امير عبد اللهيان إلى بغداد، وكذلك اجتماع لممثلي الدول المشاركة في قمة بغداد الأخيرة الذي عقد في نيويورك.

كما بحث الطرفان الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاجتماع، واتفقا على متابعة بعض القضايا المتعلقة بصادرات الغاز والكهرباء إلى العراق.

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