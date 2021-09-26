نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية الدور الثاني الخارجي في البصرة

2021/09/26 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة التربية / المديرية العامة لتربية البصرة، اليوم الأحد، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية / الدور الثاني (الخارجي) للعام الدراسي 2020/2021.

أدناه رابط النتائج للخارجيين الذكور:-

https://drive.google.com/file/d/1Vczklip-T5sqFELi-u80c8y5mAc5vYtF/view?usp=drivesdk

أدناه رابط نتائج الخارجيات الاناث:-

https://drive.google.com/file/d/1Vd4URObsrPZ1uwrsu6PuTw7iqeu1yD6b/view?usp=drivesdk

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