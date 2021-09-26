2021/09/26 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بمقتل وإصابة نحو 20 عنصرا من أحد الفصائل الموالية لتركيا وذلك جراء غارة روسية على منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. مقتل وإصابة 20 من "فرقة الحمزة" بغارة روسية على عفرين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. مقتل وإصابة 20 من "فرقة الحمزة" بغارة روسية على عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).