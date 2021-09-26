بالوثيقة.. محكمة تحقيق الانبار تصدر مذكرة قبض بحق الحردان و بعض الشخصيات

2021/09/26 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم محافظ الانبار علي فرحان الدليمي الشكوى بحق من شارك في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل) وعلى اثر هذه الشكوى أصدرت محكمة تحقيق الرمادي مذكرة القبض بحق عدد من المشكو منهم وهم كل (وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي) و(علي وسام عبد ابراهيم العيثاوي) و(ريسان ذعار علاوي الحلبوسي) و(عبدالله عطاالله احمد صالح الجغيفي).يذكر أن ” مستشارية الامن القومي سبق وان قدمت اخبارا عن نفس الموضوع لدى محكمة تحقيق الكرخ الاولى لذا سوف سيتم توحيد هذه الشكاوى لدى الجهة التي قدم اليها الاخبار اولا عملا باحكام المادة ( 54 / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

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