لعشاق تناول مشتقات الحليب الدسمة: اطمئنوا على قلوبكم

2021/09/26 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر بحث جديد نُشر في المجلة العلمية "PLOS Medicine"، شمل مستهلكي منتجات مشتقات الحليب الأكبر في العالم، أنّ من يتناولون كميات أكبر من مشتقات الحليب الدسمة، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الوعائية، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كميات قلي

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