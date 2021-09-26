القبض على مروج للافكار المتطرفة في النجف

2021/09/26 | 12:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على احد المتهمين في محافظة النجف الأشرف أثناء قيامه بتوزيع منشورات تتضمن أفكار متطرفة وعبارات الإساءة إلى المراجع.

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