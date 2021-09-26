البيانات الوطني يُعلن نجاح الإطلاق التجريبي لمنصة التراسل الإلكترونية

2021/09/26 | 13:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نجاح عملية الإطلاق التجريبي لمنصة التراسل الإلكترونية التي نُفِّذَتْ بين عدد من مؤسسات الدولة، في العاصمة بغداد.وقال مدير الدائرة المُشرف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عمار مظهر التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنّ “الإطلاق التجريبي للمنصة تمّ …

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