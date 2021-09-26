بالوثيقة… القضاء يصدر مذكرات قبض بحق مشاركين جدد بمؤتمر التطبيع

2021/09/26 | 13:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت محكمة تحقيق الرمادي، الأحد، مذكرة قبض بحق مشاركين جدد في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع).وقدم محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي الشكوى بحق من شارك في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل) وعلى اثر هذه الشكوى أصدرت محكمة تحقيق الرمادي مذكرة القبض بحق عدد من المشكو منهم وهم كل (وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي) …

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