مستشار الكاظمي يكشف: هذه أولوية موازنة 2022

2021/09/26 | 13:08 - المصدر: عين العراق

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كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، عن الأولوية في مشروع قانون الموازنة لسنة 2022.

وقال صالح، ان "الأولوية في مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، ستكون لتسديد الديون الخارجية والداخلية المترتبة بذمة العراق، لأن عدم تسديدها يعتبر اخفاقاً ومؤشراً مالياً دولياً غير جيد".

وبين انه "سيتم تسديد تسعة تريليونات دينار من خدمات الديون (الاقساط والفوائد) من موازنة 2022، كما ان الاهتمام بتسديد الديون الخارجية يدخل ضمن تصنيف الائتمان الجيد للبلاد".

وأضاف صالح ان "مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، لغاية الآن لم يكتمل والعمل مستمر على اكمال المشروع بأسرع وقت ممكن".

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