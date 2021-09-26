2021/09/26 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد استثناء جميع المراكز الانتخابية ومخازن أدوات واجهزة الاقتراع من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحفي، إن “وزارة الكهرباء عملت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تكشف عن خطتها في الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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