الأنبار: مذكرات قبض بحق وسام الحردان و4 شخصيات أخرى

2021/09/26 | 13:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد "مؤتمر التطبيع" (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت محكمة استئناف الأنبار، مذكرات قبض بحق وسام الحردان وشخصيات أخرى كانت مشاركة في المؤتمر الذي عقد في أربيل وتضمن دعوات للتطبيع مع إسرائيل.

ووفقًا لوثيقة اطلع "ألترا عراق" على نسخة منها، فقد أصدرت محكمة استئناف الأنبار أمر قبض بحق المتهمين "وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي، علي وسام عبد إبراهيم حردان العيثاوي، ريسان ذعار علاوي الحلبوسي، عبد الله عطا الله أحمد صالح الجغيفي، وسحر كريم الطائي".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم، صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر أربيل والذي شهد دعوات إلى "التطبيع مع إسرائيل".

وشهدت مدينة أربيل، الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، مؤتمرًا يدعو إلى "التطبيع مع إسرائيل" بحضور أكثر من 300 شخصية سياسية وعشائرية.

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