فتح الشلامجة أمام الزائرين.. والعدد تجاوز الرقم المحدد من العراق إلى 64 الف زائر حتى الان

2021/09/26 | 13:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت محافظة البصرة، اليوم الأحد، استمرار دخول البضائع ضمن الروزنامة المقررة من وزارة الزراعة عبر منفذ الشلامجة، مبينة أن قرار فتح المنفذ أمام الزائرين الإيرانيين مؤقت لحين أنتهاء الزيارة الأربعينية.

وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين صالح الحسن “تم فتح منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركة الزائرين قبل عدة أيام، مع استمرار دخول البضائع عبر المنفذ وبحسب الروزنامة الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة”.

وأضاف أن “المنفذ فتح للزوار الايرانيين بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتم تسهيل عملية دخولهم إلى الأراضي العراقية”.

وأكد أن “هذا القرار مؤقت لحين انتهاء مراسيم الزيارة الأربعينية، حيث سيغلق المنفذ أمام حركة المسافرين بعد انتهاء الزيارة”.

وأعلنت هيأة المنافذ الحدوية، في وقت سابق، تسهيل دخول الزائرين الايرانيين العالقين بين المنافذ العراقية والايرانية، تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحسب احصائية اولية من الجانب الايراني فانه تم ارسال 64 ألف زائر ايراني حتى الان، في الوقت الذي حددت الحكومة العراقية 60 الف زائر صعودا عن 30 الف تم تحديدها المرة الاولى.

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