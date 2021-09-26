2021/09/26 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن العثور على أحزمة ناسفة وكرات حديدية لصناعتها في عملية حاوي العظيم.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بعد أن شرعت قيادة عمليات ديالى بتنفيذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا ما عثرت عليه قوات الأمن في حاوي العظيم المركز الخبري الوطني.

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