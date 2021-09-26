2021/09/26 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، اليوم الأحد، مع وزير النفط الايراني جواد أوجي تطوير التعاون الثنائي بمختلف قطاعات النفط.وبحسب وكالة انباء ” فارس “, فان “اجتماعا عقد في طهران، اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وإيران يبحثان تطوير التعاون الثنائي في قطاعات النفط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وإيران يبحثان تطوير التعاون الثنائي في قطاعات النفط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وإيران يبحثان تطوير التعاون الثنائي في قطاعات النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).