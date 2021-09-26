الجيش السوداني يعلن تصديه لمحاولة توغل للقوات الإثيوبية في منطقة الفشقة

2021/09/26 | 13:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تصديها وإفشالها لمحاولة توغل للقوات الأثيوبية في الأراضي السودانية في قطاع أم براخيت في منطقة الفشقة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

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