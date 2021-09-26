2021/09/26 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اثنان من الموقوفين في سجن واقع في جنوب طهران، وفق ما أكد مسؤولون في منظمة السجون الإيرانية هذا الأسبوع، مشيرين الى أن السلطات تحقق في الأسباب التي أدت الى ذلك.وأعلنت منظمة السجون “تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة أمير … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الإيرانية تؤكد وفاة اثنين من الموقوفين في سجن قرب طهران) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الإيرانية تؤكد وفاة اثنين من الموقوفين في سجن قرب طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).