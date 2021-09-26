2021/09/26 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات سومر تعلن اكتمال جميع الاستعدادات لتأمين حماية الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سومر تعلن اكتمال جميع الاستعدادات لتأمين حماية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سومر تعلن اكتمال جميع الاستعدادات لتأمين حماية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).