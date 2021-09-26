2021/09/26 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يبحث مع حلف الناتو تطوير القدرات التدريبية لقواته المسلحة - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث مع حلف الناتو تطوير القدرات التدريبية لقواته المسلحة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث مع حلف الناتو تطوير القدرات التدريبية لقواته المسلحة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).