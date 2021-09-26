وزير الدفاع وقائد حلف الناتو يبحثان سبل التعاون المشترك بين البلدين

2021/09/26 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاحد، مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق مايكل لولزكارد، سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير، التقى في مكتبه بمقر الوزارة، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق مايكل لولزكارد، وعدداً من مستشاري البعثة".

واضاف، ان "الجانبين بحثا تبادل وجهات النظر وسبل التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية من خلال تواجد بعثة الناتو في البلاد".يشار الى ان الاجتماع حضره عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع.

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