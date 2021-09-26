بايرن ميونيخ يرتقي الصدارة ومولر يتجاوز رومينيجه في قائمة تاريخية

2021/09/26 | 13:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوليان ناجلسمان يدحل تأريخ البوندسليجا ميونيخ ـ وكالات: حقق بايرن ميونخ فوزا سهلا خارج أرضه على حساب جرويتر فورت (3-1)، أول أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.الفريق البافاري سجل أهدافه عن طريق توماس مولر، جوشوا كيميتش، سيباستيان جريسبيك «هدف عكسي» في الدقائق (10، 31، 68)، فيما أحرز سيدريك إيتن هدف فورت الوحيد في ...

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