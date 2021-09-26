طاقمان سعودي وياباني لمباراتي المنتخب الوطني امام لبنان والإمارات

2021/09/26 | 13:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية ونفط الوسط يحققان الفوز والتعادل يحضر في ثلاث مباريات بممتاز الكرة بغداد ـ الصباح الجديد: أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الثالثة للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ لبنان في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل في المباراةِ ...

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