أحمد خلف .. حنكة تدريبية

2021/09/26 | 13:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت الأيام الاولى في تسنم الكابتن أحمد خلف مهمة تدريب فريق القوة الجوية ثقيلة، فهو المدرب الباحث عن المجد التدريبي مع العريق سيما قبل لقاء السوبر امام الغريم التقليدي الزوراء، والفريق الجوي بطل الموسم الماضي كان يمني النفس ببداية ايجابية وتحديدا من الموقعة التي تجمعه بالمنافس التقليدي الزوراء وان كانت من دون جمهور.خسر الجوية المباراة ...

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