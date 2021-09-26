الدولة وامنها القومي في العلاقات الدولية في شروط العولمة - ( بحث ) - مروان هائل عبدالمولى

2021/09/26 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مروان_هائل_عبدالمولى الوظيفة الرئيسية للدولة هي الحفاظ على النظام والأمن في منطقة حدودها و تهيئة الظروف للتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ، فالدولة هي المشارك الرئيسي في العلاقات الدولية ، و السياسة الخارجية للدول هي التي تحدد بشكل أساسي طبيعة العلاقات الدولية في هذا العصر أو في ذلك الجزء من الفترة التاريخية، علاوة على ذلك ، فإن وجود ونشاط المشاركين الآخرين في العلاقات الدولية يعتمد على موقف وسياسات الدولة ......





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