هل يمكننا مقاومة الشيخوخة؟ - مصعب قاسم عزاوي

2021/09/26 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.الشيخوخة ظاهرة فسيولوجية حتمية للبشر.



ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة تتجلى بشكل فريد في كل فرد منا.



علاوة على ذلك، قد تكون الشيخوخة أكبر تحدٍ يجب أن يواجهه كل فرد منا خلال حياته.التغييرات الشائعة المرتبطة بالشيخوخة متشابهة في كل منا.



بشكل عام، لد ......





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