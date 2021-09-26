لا التاريخ انتهى ولا الجغرافيا - حسن مدن

2021/09/26 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن أردنا من عبارة "نهاية الجغرافيا" أن تكون تنويعاً على مفهوم "نهاية التاريخ" لصاحبه فرانسيس فوكاياما، وهو المفهوم الذي مات وهو لما يزل في مهده، فقد أراده فوكاياما تبشيراً بالنصر المبين لليبرالية الغربية، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ونهاية ما عرف يومها ب"الحرب الباردة"، حيث جرى الترويج لسقوط "الشموليات"، كأن الشمولية سمة لكل ما هو شرقي فقط، حتى لو كان هذا الشرق في أوروبا نفسها، والتغاضي عن شمولية أشد ......





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