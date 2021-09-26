محافظ البصرة: دخول الإيرانيين عبر منفذ الشلامجة مؤقت

2021/09/26 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت محافظة البصرة، اليوم الأحد، استمرار دخول البضائع ضمن الروزنامة المقررة من وزارة الزراعة عبر منفذ الشلامجة، مبينة أن قرارفتح المنفذ أمام الزائرين الإيرانيين مؤقت لحين أنتهاء الزيارة الأربعينية.

وقال معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين صالح الحسن لوكالة الأنباء العراقية ( واع): “تم فتح منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركةالزائرين قبل عدة أيام، مع استمرار دخول البضائع عبر المنفذ وبحسب الروزنامة الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة“.

وأضاف أن “المنفذ فتح للزوار الايرانيين بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتم تسهيل عملية دخولهم إلى الأراضيالعراقية“.

وأكد أن “هذا القرار مؤقت لحين انتهاء مراسيم الزيارة الأربعينية، حيث سيغلق المنفذ أمام حركة المسافرين بعد انتهاء الزيارة“.

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