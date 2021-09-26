ذي قار تمنع دخول المواشي لمدة شهر كامل خوفاً من انتشار الحمى النزفية

2021/09/26 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة ذي قار اغلاق الحدود الإدارية للمحافظة مدة شهر كامل لمنع دخول المواشي واللحوم من بقية المحافظات بعد انتشار الحمى النزفية.

وأعلن المستشفى البيطري في ذي قار ان الاجتماع الاخير الذي عقد برئاسة محافظ ذي قار احمد الخفاجي وصحة المحافظة وقيادة الشرطة اتخذت خلاله عدة قرارات لحماية المحافظة من انتقال الاصابات.

واضاف، ان القرارات التي تم اتخاذها هي غلق الحدود الادارية للمحافظة لمدة شهر كامل من انتقال المواشي واللحوم من بقية المحافظات وبين الوحدات الادارية سواء كانت بشهادة صحية او بدون ذلك فضلا عن متابعة المناطق التي ظهرت فيها للإصابة للتأكد من سلامتها.

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