وزارة النفط: المالية تحسم قيمة 250 الف برميل نفط من حصة كردستان بالموازنة

2021/09/26 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأحد، عن إجراءات الوزارة تجاه صادرات الاقليم الشهرية، فيما حدد حصة الاقليم في الموازنة العامة.

وقال عبد الجبار أن الحكومة العراقية تجري شهرياً حسم ما قيمته 250 ألف برميل من النفط المصدر من إقليم كردستان بسعر سومو، من خلال ارسال الوثائق إلى وزارة المالية.



لكنه لفت إلى أنه وبسبب وجود نقص في إيرادات البنزين بالإقليم يتم حالياً إرسال مليون لتر يومياً وبأسعار تصديرية كجزء من التزامنا كحكومة اتحادية توفير الوقود إلى أبنائنا في الإقليم.

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