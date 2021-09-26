وزير الداخلية: الأربعينية لم تشهد خرقا أمنياً والجهد الاستخباري في سياقه الصحيح

2021/09/26 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي لزيارة الأربعين وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، ان الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين، لم يسجل أي خرق كبير حتى اليوم.

وقال الغانمي إن تكاتف الجهود بين جميع القوات الأمنية جميعها أدى الى تأمين الزيارة بشكل عال جدا، مبينا ان مركز القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي يغطي جميع المحافظات التي تشهد سير الزائرين، مضيفاً الجهد الاستخباري يعمل بالسياق الصحيح.

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