2021/09/26 | 13:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة تحقيق الانبار، اليوم الاحد، مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر “التطبيع” الذي عقد في اربيل .وتضمنت وثيقة صادرة عن رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية، انه “نرفق طيا مذكرة امر القبض الصادر بحق المتهمين (وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي وعلي وسام عبد ابراهيم حردان العيثاوي وريسان ذعار علاوي الحلبوسي وعبد الله عطالله احمد […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



تحقيق الأنبار تصدر مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تحقيق الأنبار تصدر مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تحقيق الأنبار تصدر مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).