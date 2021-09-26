شخص يقوم بتوزيع منشورات مسيئة للمراجع في النجف.. والقوات الامنية تتخذ الاجراءات

2021/09/26 | 13:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، من القاء القبض على احد العناصر اثناء قيامه بتوزيع منشورات ذات افكار متطرفة واثنين آخرين بتهمة السرقة في النجف.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 ايلول 2021)، ان "قوة من لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وضمن خطة تأمين الحماية للزائرين الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين في محافظة النجف أثناء قيامه بتوزيع منشورات تتضمن أفكار متطرفة وعبارات الإساءة إلى المراجع"، لافتا الى انه "تمت عملية إلقاء القبض من خلال اخبار الزائرين بوجود شخص يقوم بتوزيع هذه المنشورات".

واضاف البيان، ان "مفرزة من اللواء ذاته ألقت القبض على اثنين من المتهمين بسرقة الهواتف النقالة للزوار في ناحية "الحيدرية" من خلال احد فلاتر تفتيش اللواء في المحافظة، عملية إلقاء القبض تمت أثناء الممارسات الأمنية لتأمين الزائرين المتوجهين صوب كربلاء".

واوضح، انه "تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب والاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".

N.A

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