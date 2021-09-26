2021/09/26 | 13:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الإعمار والإسكان السابق: العراق بحاجة إلى 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية

أكد وزير الإعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني، يوم الاحد، حاجة العراق إلى 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في البلاد.

وقال ريكاني، إن "نظام الترقيم للوحدات السكنية في دوائر البلدية بالمحافظات غير موجود"، مبيناً "أننا عملنا على نظام جديد عندما كنا بالوزارة ولم نستطيع تنفيذه، وذلك في أن يكون هناك ترقيماً موحداً لكل الوحدات السكنية".

وأضاف أن "معدل الموجود للوحدات السكنية والحاجة الفعلية لا تقل عن 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية، باعتبار أن معدل العائلة العراقية لا تقل عن 5 اشخاص".

وبين ريكاني، أن "هناك زيادة بمعدل النمو السكاني بالعراق بمعدل مليون مواطن سنوياً"، مؤكداً "نحتاج إلى 250 الف وحدة سكنية لكل سنة".

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