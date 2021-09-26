وثيقة:محكمة تحقيق الرمادي تصدر مذكرة قبض بحق المشاركين في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع)

2021/09/26 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ الانبار السيد علي فرحان

الدليمي الشكوى بحق من شارك في مؤتمر

(الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل) وعلى

اثر هذه الشكوى أصدرت محكمة تحقيق

الرمادي مذكرة القبض بحق عدد من المشكو

منهم وهم كل (وسام عبد

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