الخلية تكشف نتائج أولية للعملية الأمنية التي انطلقت صباح اليوم في محيط بعقوبة

2021/09/26 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، نتائج أولية للعملية الأمنية التي انطلقت صباح اليوم في محافظة ديالى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيلول 2021)، إنه "بعد أن شرعت قيادة عمليات ديالى بتنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقي، صباح اليوم، لمداهمة وتفتيش حاوي العظيم والقرى المحاذيه له، بهدف تجفيف منابع الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين وتدمير الأوكار وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية،".

وأضاف البيان "فقد تمكنت القوات الأمنية من العثور على عدد من الأحزمة الناسفة معدة للتفجير، فضلا عن وكر يحتوي مواد متفرقة وكرات حديدية تستخدم في صنع الأحزمة الناسفة".

وأكد بيان الخلية أن "العملية مازالت مستمرة".

وشرعت القوات الأمنية في محافظة ديالى، صباح اليوم الأحد، بعملية عسكرية لتعقب عناصر داعش، بعد التعرض الأخير للتنظيم، الذي أدى الى وقوع ضحايا.





وبحسب مراسل "ناس"، فقد بدأت القوات الأمنية، (26 أيلول 2021)، "بحملة مداهمة وتفتيش في قضاء بعقوبة - ناحية العبارة، باشتراك الافواج النموذجية والتكتيكية وقسم مكافحة المتفجرات والجهد الهندسي وقسم الكلاب البوليسة، لغرض تفتيش البساتين القريبة على حادث يوم أمس".

وشملت العملية الأمنية، "قضاء الخالص حيث انتشرت القوات الامنية في (حاوي العظيم)، وبدأت بتمشيط المناطق بدءا من معبر (الميتة الى معبر البو طلحة) كنقطة انطلاق للمحور الأول، اما المحور الثاني فقد بدأ من (معبر الميتة الى معبر النعمان).

وقتل وأصيب سبعة أشخاص، امس السبت، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني لـ"ناس"، أن "عبوة ناسفة ناسفة انفجرت على عجلة نوع (لوري) يحمل مادة (الزميج)، في قرية الحد الأخضر، وعند وصول واقتراب المدنيين والقوات الامنية في مكان الحادث قامت عناصر داعش باستهداف المدنيين والقوات الامنية بواسطة أسلحة القنص، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين، وجرح العقيد (ياسر)المنسوب إلى قسم شرطة العبارة".

وأضاف أن "الحادث أدى إلى إصابة 4 آخرين، من المدنيين بجروح".

وتابع، أن "قوة أمنية توجهت إلى موقع العبوة الناسفة، في ظل توتر الأوضاع بالمنطقة".

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