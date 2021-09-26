ادارة الطاقة الامريكية تعلن انخفاض الصادرات العراقية النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي

2021/09/26 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، عن انخفاض الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بمعدل 8 آلاف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها ، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول … Readmore

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