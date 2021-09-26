2021/09/26 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الإعمار والإسكان السابق

بنكين ريكاني، يوم الاحد، حاجة العراق

إلى 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية لمعالجة

أزمة السكن في البلاد.

وقال ريكاني في تصريح صحفي تابعته وكالة

نون إن "نظام الترقيم للو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاعمار السابق: العراق بحاجة إلى 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاعمار السابق: العراق بحاجة إلى 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).