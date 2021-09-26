طهران :اكثر من 52 الف زائر ايراني وصلوا الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين

2021/09/26 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير التنفيذي للجنة الاربعين

المركزية في الجمهورية الاسلامية

الايرانية اميد كوثري بان اكثر من 52 الف

زائر ايراني توجهوا الى العراق لغاية

الان للمشاركة في مسيرة اربعينية

الامام الحسين (ع).

واشار

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