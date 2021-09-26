2021/09/26 | 14:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي: ٩٥٠٠ عنصر و٣ الاف متطوع يشاركون بتأمين زيارة الاربعين في كربلاء

اكدت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، الاحد، ان خطتها تسير بانسيابية عالية في تأمين زيارة الاربعين مع بلوغ الزيارة ذروتها في كربلاء.

وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني إن “عمليات الفرات الاوسط للحشد وضعت خطة امنية بمحافظات الديوانية وبابل والنجف وكربلاء بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في هذه المحافظات لتأمين زيارة الاربعين تستمر حتى انتهاء يوم الزيارة في العشرين من صفر”.

واضاف الحمداني ان “في كربلاء ينتشر ٩٥٠٠ عنصر من مختلف تشكيلات الحشد الشعبي بالاضافة الى ٣ الاف متطوع، فضلا عن مسك الطوق الثالث للمدينة القديمة في كربلاء ب١٥٠٠ عنصر بالتنسيق مع قيادة شرطة كربلاء”.

واشار الى ان “الخطة الامنية والخدمية للحشد الشعبي مستمرة حتى بعد انتهاء مراسم الزيارة وعودة الزائرين الى محافظاتهم”.

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