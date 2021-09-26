البرنامج الحكومي.. صالح الحمداني

2021/09/26 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب صالح الحمداني:

منظمة مجتمع مدني(منظمة تواصل) راصدة تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي لمدة عام تگول:

عدد فقرات المنهاج الوزاري: 38 فقرة.

المنجز منها : 2 فقط.

يعني باقي 36 فقرة, عود ذني چم سنة ينرادلهن حتى ينجزن؟

ومن تگللهم : بابا انتم مو مال حكم, انتم مال بوگ وبسط..



يگولون: انت تائفي..



وعندك اچندة..



ومطبّعچي!

والله راح يجيكم يوم ستبكون كالنساء على حكم لم تحافظوا عليه كالرجال..



ترسيّة!

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