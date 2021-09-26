وزير الدفاع وقائد الناتو بالعراق تطوير القدرات التدريبية

2021/09/26 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث وزير الدفاع جمعة عناد وقائد الناتو في العراق مايكل لولزكارد، اليوم الأحد، التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية.وذكر بيان للوزارة، أن “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون إلتقى اليوم في مكتبه بمقر […]

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