2021/09/26 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..تشييع "صامت" لمجزرة الحد الأخضر في ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تشييع "صامت" لمجزرة الحد الأخضر في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تشييع "صامت" لمجزرة الحد الأخضر في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).