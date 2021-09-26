المانيا تطوي صفحة ميركل في انتخابات تشهد تنافسا حاميا

2021/09/26 | 14:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ماتيو فولكس يدلي الألمان الأحد بأصواتهم في انتخابات تشهد منافسة حامية بين الاشتراكيين-الديموقراطيين والمحافظين على تولي السلطة خلفا للمستشارة أنغيلا ميركل التي قرّرت الخروج من الحياة السياسية بعدما حكمت البلاد مدى 16 عاما.ودعي الناخبون البالغ عددهم حوالى 60,4 … Readmore

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