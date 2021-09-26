رئاسة البرلمان تبحث مع الهند تعزيز جهود البلدين لمواجهة كورونا

2021/09/26 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، تعزيز التعاون لاحتواء تحورات كورونا وتسهيل تأشيرات السفر مع الهند.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الكعبي، استقبل […]

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