2021/09/26 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل فريق المساعدة الانتخابي من الامم المتحدة الى ذي قار للاطلاع على استعدادات عمل المفوضية وخطة تامين الحماية.وذكر قائد شرطة ذي قار الفريق الركن سعد الحربية خلال مؤتمر صحفي، ان “فريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق أممي يصل الناصرية لبحث استعدادات الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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