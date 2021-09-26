كثبان رملية تزحف من الكويت تجاه البصرة

2021/09/26 | 14:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زحف كثبان رمليةمن دولة الكويت تجاه محافظة البصرة.

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