سرايا السلام تتبرأ من اللامي.. اقواله وافعاله غير شرعية!

2021/09/26 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

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تبرأت سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري، الاحد، من المدعو (حيدر حميد اللامي).

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (26 ايلول 2021)، ان "تشكيلات سرايا السلام الفرقة الخامسة تود اعلان البرأة من المدعو (حيدر حميد اللامي)، الساكن في محافظة ميسان، فهو لا يمد الينا باي صلة ونحن غير مسؤولين عما صدر منه من اقوال وافعال او مخالفات غير شرعية".

N.A

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