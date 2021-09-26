2021/09/26 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، يوم الأحد، أنها قررت توريد بيض المائدة والدجاج الحي من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات العراقية.وصرح الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، في بيان اليوم، بأنه لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار حكومي بشأن توريد البيض والدجاج عبر كردستان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار حكومي بشأن توريد البيض والدجاج عبر كردستان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار حكومي بشأن توريد البيض والدجاج عبر كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).