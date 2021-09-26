إعطاء أكثر من 6 مليارات جرعة من لقاحات مضادة لكورونا في 184 دولة

2021/09/26 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجرى حاليا أكبر حملة تطعيم في

التاريخ، حيث جرى إعطاء أكثر من 1ر6

مليار جرعة من لقاحات مضادة لفيروس

كورونا في 184 دولة، وفقا لبيانات جمعتها

وكالة بلومبرغ للأنباء وأحدث معدل هو

إعطاء نحو 9ر27 مليون جرع

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