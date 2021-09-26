عراقيون عالقون في منفذ مهران يناشدون للدخول الى بلدهم

2021/09/26 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت السلطات الحدودية في الجانب

العراقي ، الاحد، منفذ زرباطية (مهران)

على المواطنين العراقيين القادمين من

ايران.

وذكر مصدر ان الجانب الايراني سمح

للعراقيين بالعبور، لكن سلطة المنافذ

العراقية منعت الم

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