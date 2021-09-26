العراق يدعو إيران للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود وكري شط العرب

2021/09/26 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم

الأحد، إيران "للبدء بتنفيذ الاتفاقات

المتعلقة بالحدود وكري شط العرب".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية

العراقية أحمد الصحاف، في بيان: إن "وزير

الخارجية فؤاد حسين التق

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